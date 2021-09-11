Бойовики обстріляли українських військових на Донбасі, троє дістали поранення

Сьогодні, 11 вересня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли позиції українських захисників із забороненої зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"В результаті ворожого обстрілу троє військовослужбовців отримали поранення середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Воїнів терміново евакуювали та доправили до лікувального закладу.
РБК-Україна писало, що з початку доби, 11 вересня, бойовики на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще троє бійців отримали осколкові поранення.
10 вересня на сході обійшлося без жертв.