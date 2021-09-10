ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС і запускали безпілотники

Новость на русском →
Донбас, П'ятниця 10 вересня 2021 17:28
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС і запускали безпілотники Фото: бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 10 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях був зафіксований проліт ворожих безпілотників типу "Орлан" з перетином лінії розмежування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Крім того, ворожий обстріл був зафіксований в районі населеного пункту Попасна. Окупанти вели прицільний вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі