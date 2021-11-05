Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі з мінометів і гранатометів
Бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі минулої доби, 4 листопада. При цьому 4 рази застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
У районі Мар'їнки бойовики двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. А в напрямку Попасної окупанти цілилися з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Також по позиціях наших воїнів у напрямку Зайцева ворожі війська вели вогонь двічі, застосовуючи гранатомети різних систем, міномети 120-го калібру та артилерію калібру 152 мм.
У районі населеного пункту Майорськ окупанти здійснили два обстріли з гранатометів різних систем та мінометів 82-го калібру.
У районі Новотошківського російські найманці двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Втрат у лавах ООС за минулу добу немає. На обстріли окупантів наші війська відкривали вогонь у відповідь з озброєння, не забороненого Мінськом.
Нагадаємо, що бойовики обстріляли КПВВ у Золотому. Обстріли вели з мінометів.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув військовий внаслідок ворожих обстрілів. У цей день бойовики застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.