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Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі з мінометів і гранатометів

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Україна, П'ятниця 05 листопада 2021 07:49
Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі з мінометів і гранатометів Фото: бойовики 9 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі минулої доби, 4 листопада. При цьому 4 рази застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У районі Мар'їнки бойовики двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. А в напрямку Попасної окупанти цілилися з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також по позиціях наших воїнів у напрямку Зайцева ворожі війська вели вогонь двічі, застосовуючи гранатомети різних систем, міномети 120-го калібру та артилерію калібру 152 мм.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти здійснили два обстріли з гранатометів різних систем та мінометів 82-го калібру.

У районі Новотошківського російські найманці двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Втрат у лавах ООС за минулу добу немає. На обстріли окупантів наші війська відкривали вогонь у відповідь з озброєння, не забороненого Мінськом.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли КПВВ у Золотому. Обстріли вели з мінометів.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув військовий внаслідок ворожих обстрілів. У цей день бойовики застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

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