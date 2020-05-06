Бойовики обстріляли сили ООС у Павлополі, поранено військового

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових у Павлополі Донецької області, один боєць отримав осколкове поранення. Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

Повідомляється, що російські найманці обстріляли військових з автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Традиційно, українські військові не залишили без відповіді такі дії російських бойовиків, накривши противника вогнем. Втрати окупантів уточнюються.

Бойовики обстрілюють Павлопіль другий день поспіль. Учора повідомлялося, що на околицях міста за кілька десятків метрів від житлових будинків українські військові виявили некеровану авіаційну ракета С-8, яку раніше запустили російські найманці.

Також РБК-Україна повідомляло, що минулої доби збройні формування РФ 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено одного військовослужбовця, ще один військовий отримав бойове травмування.