Бойовики обстріляли працівників ДСНС при обстеженні газопроводу

Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo)

В результаті обстрілу поранення отримав один сапер ДСНС

Сапер піротехнічного підрозділу Головного управління Державної служби по надзвичайним ситуаціям в Донецькій області отримав поранення при обстеженні газопроводу Мар'їнка-Красногорівка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Куця в Facebook.

У супроводі патруля спостерігачів місії ОБСЄ українські сапери і газовики проводили роботи по обстеженню газопроводу. Спостерігачі ОБСЄ залишалися на дорозі, а сапери і газовики працювали в полі, повідомив Куць.

Близько 14:00 за двома саперам, які обстежили ділянку навколо газопроводу, відкрили вогонь із стрілецької зброї з боку непідконтрольної території України.

За словами голови обладміністрації, сапери були змушені сховатися у траншеї, там вони перебували майже годину, поки не були евакуйовані. Пораненого працівника ДСНС зараз доставляють в лікарню.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 21 січня 2019, бойовики двічі порушили режим припинення вогню.