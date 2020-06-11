Бойовики обстріляли з кулеметів позиціїї ООС біля Оріхового, є поранені

Фото: український військовий (flickr.com.ministryofdefenceua)

Двоє наших бійців отримали порання внаслідок сьогоднішніх обстрілів окупантів

Бойовики на Донбасі від початку доби 8 разів вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів російських окупаційних військ поранення отримали двоє захисників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, окупанти після 6:00 вели вогонь в районі Оріхового застосувавши станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також через годину вони обстріляли українські позиції з кулемету біля Хутора Вільного. Вночі неподалік населеного пункту Чермалик було зафіксовано активність ворожого снайпера.

Разом з тим, бойовики двічі обстріляли захисників Мар’їнки використовуючи станкові протитанкові і автоматичні гранатомети. Також окупаційні війська вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї по захисниках Об’єднаних сил поблизу Новотроїцького.

Крім того, біля Гнутового розірвалися 5 мін, які бойовики випустили з боку Верхньошироківського. Також ними були застосовані безпілотники для обстрілів захисників в районі Павлополя.

Як зазначається, підрозділи Об’єднаних сил на агресію противника відповіли вогнем зі штатного озброєння. Двоє наших бійців отримали порання внаслідок сьогоднішніх обстрілів окупантів.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі скинули з безпілотника гранату, в результаті чого постраждав військовий Збройних сил.

Також РБК-Україна повідомляло, що минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого два військовослужбовці отримали поранення.

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Автор: Андрій Козловський