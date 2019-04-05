В ОБСЄ розказали, скільки людей загинули при перетині лінії зіткнення з грудня

Фото: ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)

Глава місії закликав не зволікати із необхідними гуманітарними заходами

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявив, що від початку зими під час перетинання лінії зіткнення на Донбасі з природних причин померло 16 осіб, переважно літнього віку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ.

Він наголосив, що цивільне населення і досі змушене платити занадто високу ціну.

"За цей рік інциденти, пов’язані з мінами та невибухлими боєприпасами, а також порушення режиму припинення вогню, кількість яких постійно коливається, вже забрали життя 20 цивільних осіб. Крім того, він привернув увагу на те, що від початку зими під час перетинання лінії зіткнення з природних причин померло 16 осіб, переважно літнього віку", - йдеться у повідомленні.

Він заявив, що ситуація на сході України залишається нестабільною.

Апакан закликав до повного дотримання режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння.

Голова Місії сказав, що для ОБСЄ люди і надалі залишатимуться у центрі уваги, особливо найбільш вразливі верстви населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованій території Донбасу російські новітні системи озброєння.