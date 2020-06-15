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Бойовики обстріляли позиції ООС біля Новоселівки з важкого озброєння

Новини » Надзвичайні події     15.06.2020 - 13:14
Бойовики обстріляли позиції ООС біля Новоселівки з важкого озброєння

Українські військовослужбовці адекватно відповіли на обстріл окупантів

Російські окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли українські позиції. Захисники у відповідь вели адекватні оборонні дії з наявних вогневих засобів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, поблизу населеного пункту Новоселівка-2 бойовики здійснили два постріли по українських військових з 5:26 по 6:50. Обстріл вівся з протитанкових ракетних комплексів.

Як зазначається, українські військовослужбовці адекватно відповіли на обстріл бойовиків. Втрат серед захисників немає.

Нагадаємо, українські військові на Донбасі зазнали 15 обстрілів з боку російських окупантів протягом неділі, 14 червня, внаслідок чого один військовослужбовець дістав поранення.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що 13 червня загинув один український військовий, та ще двоє отримали поранення.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
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