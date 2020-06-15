ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики обстреляли позиции ООС возле Новоселовки из тяжелого вооружения

Новости » Происшествия     15.06.2020 - 13:14
Боевики обстреляли позиции ООС возле Новоселовки из тяжелого вооружения

Украинские военнослужащие адекватно ответили на обстрел оккупантов

Российские оккупационные войска от начала суток один раз обстреляли украинские позиции. Защитники в ответ вели адекватные оборонительные действия из имеющихся огневых средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, вблизи населенного пункта Новоселовка-2 боевики совершили два выстрела по украинских военных с 5:26 по 6:50. Обстрел велся из противотанковых ракетных комплексов.

Как отмечается, украинские военнослужащие адекватно ответили на обстрел боевиков. Потерь среди защитников нет.

Напомним, украинские военные на Донбассе получили 15 обстрелов со стороны российских оккупантов в течение воскресенья, 14 июня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что 13 июня погиб один украинский военный, и еще двое получили ранения.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь