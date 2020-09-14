Бойовики обстріляли позиції ООС біля Маріїнки та Авдіївки

З початку поточної доби, 14 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Незаконні збройні формування Росії порушили домовленості, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Бойовики здійснили два постріли з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано поблизу Авдіївки, три черги зі стрілецької зброї і постріл з ручного протитанкового гранатомета - близько Мар'їнки.

"Ворожі вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ще одне порушення домовленостей було зафіксовано на Приазов'ї.

В районі населеного пункту Пищевик був виявлений проліт безпілотника з перетином лінії розмежування.

"Наші засоби радіоелектронної боротьби придушили безпілотник противника, що зробило неможливим його подальше використання", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші".

Крім того, спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ виявили, що бойовики будують нові позиції в Луганській області, що є порушенням умов перемир'я.