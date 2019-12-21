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У штабі ООС повідомили про ситуацію на дільницях розведення

Новини » Надзвичайні події     21.12.2019 - 19:17
У штабі ООС повідомили про ситуацію на дільницях розведення
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На всіх ситуація залишається стабільною

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) повідомив про ситуацію на дільницях розведення сил і засобів на Донбасі сьогодні, 21 грудня. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Повідомляється, що на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною, режим припинення вогню дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом і двома електромобілями. Станом на зараз перевезено близько 3,8 тис. пасажирів. Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій України щоденно, з обох сторін дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, в разі необхідності, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 і №3 обстановка стабільна, тривають заходи щодо додержання режиму тиші.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби, 21 грудня, збройні формування Російської Федерації нарушили режим припинення вогню шість разів, втрат серед українських військових немає.

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