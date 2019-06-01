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Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    01.06.2019 - 19:56
Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед український військових немає

У суботу, 1 червня, російські окупаційні війська продовжили обстрілювати позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 бойовики 3 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння ворог не застосовував.

Так, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв позиції українських військових поблизу населених пунктів Павлопіль, Верхньоторецьке та Авдіївка.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили у відомстві.

 
Щоденний брифінг прес-центру Об'єднаних сил 01.06.2019 р

Щоденний брифінг прес-центру Об'єднаних сил. #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement За минулу добу оперативна обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил суттєво не змінилася. Збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли позиції наших захисників, при цьому п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм із загальною витратою 19 боєприпасів, з них артилерійських пострілів калібру 122 мм – 1, мінометних мін калібру 82 мм – 18 штук. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, протитанкових рушниць, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил поблизу населених пунктів КРАСНОГОРІВКА, АВДІЇВКА, СТАРОГНАТІВКА, ВОДЯНЕ і МАР'ЇНКА. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції наших захисників біля населених пунктів ТРАВНЕВЕ і НОВОЛУГАНСЬКЕ. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки, в районі проведення операції протягом минулої доби п'ятьох окупантів було поранено. Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил. Усі випадки порушення режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Тут противник обстріляв позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ, з напрямку населеного пункту УКРАЇНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ, з району населеного пункту ПАНТЕЛЕЙМОНІВКА – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу міста АВДІЇВКА, з напрямку населеного пункту МІНЕРАЛЬНЕ – зі стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються. Правоохоронці зі складу Об'єднаних сил продовжують виконувати завдання щодо підтримання законності та правопорядку в районі проведення операції. За розпорядженням Командувача об'єднаних сил в населених пунктах і на основних шляхах сполучення проводяться профілактичні фільтраційні заходи, організовано посилений контрольно-пропускний режим та цілодобове несення патрульно-постової служби. За минулу добу представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил виявили та припинили 1199 адміністративних правопорушень і розкрили 20 кримінальних злочинів, шість з яких пов'язані з незаконним поводженням зі зброєю та боєприпасами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів сім осіб. 31 травня через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали близько 18 тисяч осіб та понад двох з половиною тисяч транспортних засобів. Така ж кількість осіб та транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотньому напрямку. У пропуску через контрольні пункти в'їзду-виїзду з вагомих причин відмовлено 18 особам. Прикордонними нарядами спільно з представниками Державної фіскальної служби України зі складу Об'єднаних сил виявлено з ознаками контрабанди та вилучено матеріальних цінностей на загальну суму понад 58 тисяч гривень. Групами цивільно-військового співробітництва Об’єднаних сил надано чергову допомогу продуктами харчування та предметами першого вжитку малозабезпеченим та багатодітним сім'ям в населених пунктах ДМИТРІВКА, БЛАГОДАТНЕ, ТРАВНЕВЕ і ГЛАДОСОВЕ. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 1 червня 2019 р.

Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила, що російські збройні формування з метою дискредитації підрозділів Об'єднаних сил обстріляли окупований населений пункт Сентянівка.

Як писало РБК-Україна, протягом минулої доби, 31 травня, внаслідок обстрілів на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Бойовики 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил.

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