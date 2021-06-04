Бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі
У п'ятницю, 4 червня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населених пунктів Піски і Новгородське. Окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.
"Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, минулої доби, 3 червня, на Донбасі зберігався режим припинення вогню.
Крім того, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки України Про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Відповідний указ був підписаний 2 червня.
Додамо, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас і "працювати" в регіоні, вбиваючи українських військовослужбовців. З моменту припинення вогню на лінії розмежування зафіксовано понад 50 снайперських обстрілів.