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Бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі

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Донбас, П'ятниця 04 червня 2021 18:05
Бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі Фото: на Донбасі бойовики двічі порушили "тиша" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 4 червня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населених пунктів Піски і Новгородське. Окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

"Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, минулої доби, 3 червня, на Донбасі зберігався режим припинення вогню.

Крім того, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки України Про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Відповідний указ був підписаний 2 червня.

Додамо, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас і "працювати" в регіоні, вбиваючи українських військовослужбовців. З моменту припинення вогню на лінії розмежування зафіксовано понад 50 снайперських обстрілів.

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