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Бойовики обстріляли околиці Мар'їнки, потрапили в цивільні будівлі

Автор: Инна Собора

Бойовики здійснили обстріл околиці Мар'їнки на Донбасі. Вони використали заборонені мінськими угодами види озброєння, які несуть пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення.

Про це повідомлляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Учора, 8 вересня, з 23:00 до 23:16 російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із застосуванням міномету калібру 82 мм.

Спостережною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін була проведена верифікація наслідків обстрілу.

"Були встановлені та задокументовані факти порушення Мінських домовленостей, а саме були зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури (пошкодження стіни будівлі, прилеглої території)", - йдеться в повідомленні.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Фото: бойовики обстріляли Мар'їнку (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, бойовики сьогодн обстріляли позиції українських захисників. Поранення отримав військовий.

Раніше, в УЗ повідомили, що сьогодні близько 8:00 в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.

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ДонбасМар'їнка