Бойовики обстріляли околиці Мар'їнки, потрапили в цивільні будівлі

Бойовики здійснили обстріл околиці Мар'їнки на Донбасі. Вони використали заборонені мінськими угодами види озброєння, які несуть пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення.
Про це повідомлляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Учора, 8 вересня, з 23:00 до 23:16 російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із застосуванням міномету калібру 82 мм.
Спостережною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін була проведена верифікація наслідків обстрілу.
"Були встановлені та задокументовані факти порушення Мінських домовленостей, а саме були зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури (пошкодження стіни будівлі, прилеглої території)", - йдеться в повідомленні.
Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.
Фото: бойовики обстріляли Мар'їнку (facebook.com/pressjfo.news)
Нагадаємо, бойовики сьогодн обстріляли позиції українських захисників. Поранення отримав військовий.
Раніше, в УЗ повідомили, що сьогодні близько 8:00 в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.