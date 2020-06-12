Бойовики обстріляли з гранатометів позиції ООС біля Авдіївки

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

Від початку доби бойовики чотири рази порушували режим "тиші" на Донбасі. Під час обстрілів окупаційні війська використовували важке озброєння.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, з 5:00 до 7:00 бойовики двічі обстрілювали українських військових біля Луганського з мінометів, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також у ранковий час російські окупаційні війська активізували обстріли по позиціях ООС поблизу Верхньоторецького, використовуючи при цьому гранатомети різних систем та кулемети великого калібру. Крім того, бойовики вели вогонь по захисниках в районі Авдіївки з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Як зазначається, українські військовослужбовці оперативно та жорстко відповідали на обстріли окупантів з наявних вогневих засобів. Втрат серед захисників немає.

Нагадаємо, на Донбасі доба минула неспокійно - окупаційні війська провели 16 обстрілів, внаслідок чого двоє українських військових дістали поранення, ще один - бойову травму.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що бойовики на Донбасі скинули з безпілотника гранату, в результаті чого постраждав військовий Збройних сил.

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Автор: Андрій Козловський