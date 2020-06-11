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Бойовики на Донбасі скинули гранату над позиціями ООС, є поранений

Новини » Надзвичайні події     11.06.2020 - 11:04
Бойовики на Донбасі скинули гранату над позиціями ООС, є поранений
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Українські військові дали вогневу відповідь

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Павлопіль. Вони скинули з безпілотника гранату, в результаті чого постраждав військовий Збройних сил.

Про це повідомляє прес-центр ЗСУ.

Бойовики скинули гранату, ймовірно ВОГ-17, над українськими позиціями, внаслідок вибуху один військовослужбовець отримав поранення. Його госпіталізували.

Українські військові дали вогневу відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, останні дні ситуація на Донбасі ускладнилась. Через обстріли бойовиків за минулу добу отримали поранення троє військових ЗСУ.

Вчора бойовики на Донбасі вкотре застосували заборонене озброєння.

А тим часом відбулось ще одне засіданння Тристоронньої контактної групи, де Україна назвала умови для проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.

Після цього російський представник звинуватив Україну в нібито виході з Мінського процесу.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ООСобстрел
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