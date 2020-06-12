Боевики обстреляли из гранатометов позиции ООС возле Авдеевки

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских защитников нет

От начала суток боевики четыре раза нарушали режим "тишины" на Донбассе. Во время обстрелов оккупационные войска использовали тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, с 5:00 до 7:00 боевики дважды обстреливали украинских военных возле Луганского из минометов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в утреннее время российские оккупационные войска активизировали обстрелы по позициям ООС вблизи Верхньоторецкого, используя при этом гранатометы различных систем и пулеметы крупного калибра. Кроме того, боевики вели огонь по защитникам в районе Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как отмечается, украинские военнослужащие оперативно и жестко отвечали на обстрелы оккупантов из имеющихся огневых средств. Потерь среди защитников нет.

Напомним, сутки на Донбассе прошли неспокойно - оккупационные войска провели 16 обстрелов, в результате чего двое украинских военных получили ранения, еще один - боевую травму.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что боевики на Донбассе сбросили с беспилотника гранату, в результате чего пострадал военный Вооруженных сил.

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Автор: Андрей Козловский