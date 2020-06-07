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Бойовики обстріляли з гранатометів позиції ООС: поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події     07.06.2020 - 22:11
Бойовики обстріляли з гранатометів позиції ООС: поранений український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Військовий знаходиться в задовільному стані

Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті поранення отримав один український військовий.

Про це йдеться в повідомленні ОНС в Facebook.

Наголошується, що бойовики обстріляли українських військових в Донецькій області з гранатометів.

"Сьогодні, 7 червня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь із станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об'єднаних сил в Донецькій області. В результаті обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали в лікувальний заклад. Стан його здоров'я задовільний", - повідомили в ООС.

Українські військові у відповідь застосували чергові вогневі засоби. Втрати бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, до цього бойовики від початку доби обстрілювали один раз позиції українських військових поблизу Луганського, тоді ніхто не постраждав.

Раніше РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Дмитра Кулеба заявив, що Росія не виявляє конструктивності, щоб оживити нормандський формат.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДонбасобстрелраненыеООС
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