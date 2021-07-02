Бойовики обстріляли Донбас 26 разів, включаючи цивільний сектор: один боєць отримав поранення

У напрямку Авдіївки окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі Павлополя бойовики били зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Зайцевого - з великокаліберних кулеметів.

У районі Опитного ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Талаківки окупанти застосовували міномети 120-го калібру. Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали позиції Об'єднаних сил з мінометів 120-го і 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів.

У районі Водяного на приазов'ї російські найманці застосовували міномети 120-го калібру. Неподалік Побэди російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Старогнатівку окупанти тричі обстріляли з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У районі Світлодарська окупанти двічі обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У Новотошківському ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а в районі Новоолександрівки відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого - 4 ворог застосовував безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.

"Також, окупанти здійснили обстріл об'єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

"В результаті обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення. Воїн доставлений до лікувального закладу. Стан пораненого середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що українські воїни відбивалися від обстрілів, відкриваючи вогонь у відповідь.

Більше того, станом на сьогоднішній ранок ворог примудрився 6 разів порушити режим припинення вогню.

У районі Золотого-4 бойовики обстріляли наші позиції з мінометів 82-го калібру. Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти двічі відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за сьогодні немає.