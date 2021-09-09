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Бойовики обстріляли дачний кооператив у Верхньоторецькому

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Донбас, Четвер 09 вересня 2021 20:01
Бойовики обстріляли дачний кооператив у Верхньоторецькому Фото: бойовики обстріляли дачний кооператив у Верхньоторецькому (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 9 вересня, бойовики обстріляли дачний кооператив у Верхньоторецькому. Зокрема, окупанти відкривали вогонь зі ствольної артилерії 122 мм та мінометів 120 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

У штабі повідомили, що спостережна група української сторони СЦКК провела верифікацію наслідків обстрілу, в ході якого були встановлені і задокументовані факти порушення Мінських домовленостей. Зокрема, були зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Ворожими обстрілами у Верхньоторецькому було пошкоджено будівлю дачного кооперативу "Дружба" та прилеглої території.

"В результаті обстрілу постраждалих серед цивільних осіб немає. Зазначені дії збройних формувань Російської Федерації свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню і наражають місцеве населення на небезпеку", - йдеться в повідомленні.

Фото: бойовики обстріляли дачний кооператив у Верхньоторецькому (facebook.com/pressjfo.news)

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