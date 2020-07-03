Бойовики обстріляли Авдіївку: зруйновані два будинки

Збройні формування Російської Федерації 3 липня обстріляли приватний сектор в Авдіївці на Донбасі. В результаті були зруйновані два будинки.

Про це у Facebook повідомили в операції Об'єднаних сил.

У штабі повідомили, що бойовики вели обстріл приватного сектора з мінометів калібру 120 мм

"Одна з мін потрапила в дачний будинок, розташований в садовому масиві "Лісова казка". Будинок спалахнув, і полум'я перекинулося на сусідній будинок", - повідомили в ООС.

В результаті обстрілу ніхто з мирних жителів не постраждав.

"Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог ще раз підтверджує свою окупаційну сутність і свідомо наражає на небезпеку цивільне населення", - відзначили в штабі.

Фото: наслідки обстрілу бойовиків (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті обстрілу бойовиками 3 липня населеного пункту Зайцево загинула 80-річна місцева мешканка.

Також повідомлялося, що 3 липня ситуація на Донбасі різко загострилася, за половину доби бойовики здійснили 12 обстрілу позиції ООС.

Крім цього німецьке видання The Spiegel зазначало, що Росія вимагає до 6 липня представити проект про статус Донбасу.