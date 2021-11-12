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Бойовики обстріляли з артилерії Новозванівку: зруйновані будинки мирних жителів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вдень 11 листопада проросійські бойовики обстріляли з артилерії селище Новозванівка в Луганській області. Зруйновані житлові будинки та господарські будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

У штабі ООС зазначили, що 11 листопада обстріл Новозванівки вівся в період з 14:43 до 15:23. Бойовики випустили по населеному пункту 26 снарядів калібру 122 мм, застосування яких заборонено Мінськими угодами.

В результаті обстрілу зруйновані житлові будинки та господарські будівлі. Вирішується питання про їх відновлення.

Жертв і постраждалих серед мирного населення немає, оскільки військові встигли евакуювати жителів до початку артилерійського удару.

"Українська сторона СЦКК закликає світову громадськість дати належну оцінку черговому злочину збройних формувань Російської Федерації на території нашої держави", - додали в ООС.

Фото: бойовики завдали артилерійський удар по Новозванівці (flickr.com)

Нагадаємо, за минулу добу, 11 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовий.

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