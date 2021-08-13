Бойовики обстрілювали українські позиції 5 разів: один військовий отримав поранення
Бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню за добу, 12 серпня. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.
Бойовики обстріляли позиції українських захисників у Пісках зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Новомихайлівки противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У напрямку Південного російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.
В результаті обстрілів бойовиків один український воїн отримав вогнепальне поранення.
"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - уточнили в ООС.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі розміщують важку військову техніку, порушуючи домовленості. Безпілотники ОБСЄ помітили танки й гаубиці в Донецькій області.
Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли Новомихайлівку та Новоселівку на Донбасі. В результаті загинув мирний житель, а український захисник отримав поранення.