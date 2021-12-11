Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів: обійшлося без втрат

Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції українських військових. При цьому вони двічі застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У районі населеного пункту Піщане в Луганській області окупанти застосували міномети 82-го калібру. У напрямку Новотошківського вони здійснили обстріл наших позицій з підствольних гранатометів й стрілецької зброї. У бік Попасної найманці цілилися з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Також недалеко від Новоолександрівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі Майорська ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а в районі Південного - міномети 82-го калібру й станкові протитанкові гранатомети.

В результаті обстрілу бойовиків українські військові не постраждали.

Також зазначається, що наші воїни відповідали на обстріли бойовиків, не застосовуючи забороненого озброєння.