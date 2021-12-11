ru ua
Сб, 11 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов и гранатометов: обошлось без потерь

Новина українською →
Украина, Суббота 11 декабря 2021 07:54
Боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов и гранатометов: обошлось без потерь Фото: боевики открывают огонь из минометов и гранатометов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских военных. При этом они дважды применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе населенного пункта Песчаное в Луганской области оккупанты применили минометы 82-го калибра. В направлении Новотошковского они произвели обстрел наших позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Попасной наемники целились из гранатометов различных систем, и крупнокалиберных пулеметов. Также недалеко от Новоалександровки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Майорска вражеские войска применили станковые противотанковые гранатометы, а в районе Пивденного - минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

В результате обстрела боевиков украинские военные не пострадали.

Также отмечается, что наши воины отвечали на обстрелы боевиков, не применяя запретного вооружения.

Напомним, что боевики на Донбассе стягивают вооружение. ОБСЕ рассказала о сотне танков, "Градах", пушках, минометах и другой технике.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Тысяча за вакцинацию. На что можно будет потратить деньги
Тысяча за вакцинацию. На что можно будет потратить деньги
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет