Бойовики обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів

Бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню за минулу добу, 5 вересня. Вони обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів і стрілецької зброї.

Втрат серед українських бійців за минулу добу не було.

"На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь", - уточнили в ООС.

Також в районі Широкиного бойовики обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових й автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі Золотого-4 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, що США візьмуть участь у врегулюванні ситуації на Донбасі і поверненні Криму. Про це розповіла Стефанишина.

Раніше повідомлялося, що окупанти посилили бойову підготовку. Вони зберігають велику кількість снайперів і проводять навчання із застосуванням артилерії.