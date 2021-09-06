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Бойовики обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів

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Україна, Понеділок 06 вересня 2021 08:12
Бойовики обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів Фото: бойовики обстріляли позиції ООС 4 рази за добу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню за минулу добу, 5 вересня. Вони обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів і стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

В районі Золотого-4 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного на Приазов'ї російські найманці застосовували гранатомети різних систем й стрілецьку зброю.

Також в районі Широкиного бойовики обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових й автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь", - уточнили в ООС.

Втрат серед українських бійців за минулу добу не було.

Нагадаємо, що США візьмуть участь у врегулюванні ситуації на Донбасі і поверненні Криму. Про це розповіла Стефанишина.

Раніше повідомлялося, що окупанти посилили бойову підготовку. Вони зберігають велику кількість снайперів і проводять навчання із застосуванням артилерії.

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