Боевики обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов

Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 5 сентября. Они обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного на Приазовье российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Также в районе Широкино боевики обстреливали наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь", - уточнили в ООС.

Потерь среди украинских бойцов за прошедшие сутки не было.