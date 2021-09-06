Боевики обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов
Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 5 сентября. Они обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного на Приазовье российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Также в районе Широкино боевики обстреливали наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь", - уточнили в ООС.
Потерь среди украинских бойцов за прошедшие сутки не было.
Напомним, что США примут участие в урегулировании ситуации на Донбассе и возвращении Крыма. Об этом рассказала Стефанишина.
Ранее сообщалось, что оккупанты усилили боевую подготовку. Они сохраняют большое количество снайперов и проводят учения с применением артиллерии.