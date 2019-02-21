Бойовики обладнують нові вогневі позиції у Донецькій області

15 лютого БПЛА СММ зафіксував нові фортифікаційні укріплення поблизу Первомайського

Боевики, кроме увеличения количества обстрелов позиций Объединенных сил и мирного населения в районе линии разграничения, проводят мероприятия по установлению новых огневых и оборонительных позиций. Об этом заявляют Украинская сторона СЦКК, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, 15 февраля БПЛА СММ зафиксировал новые фортификационные укрепления вблизи Первомайского (на юге от Донецка).

"По оценке, они принадлежат вооруженным формированиям Российской Федерации и были оборудованы с целью сокращения расстояния между передовыми позициями оккупантов и Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе продолжают систематически препятствовать деятельности международных наблюдателей, запрещая им попадать на контролируемые боевиками объекты и территории.

Также сообщалось, что на Донбассе в течение прошлых суток, 20 февраля, в результате обстрелов со стороны боевиков в районе операции Объединенных сил один украинский военный получил смертельное ранение.