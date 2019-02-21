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Бойовики обладнують нові вогневі позиції у Донецькій області

Новини » Надзвичайні події    21.02.2019 - 13:58
Бойовики обладнують нові вогневі позиції у Донецькій області
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

15 лютого БПЛА СММ зафіксував нові фортифікаційні укріплення поблизу Первомайського

Бойовики, крім збільшення кількості обстрілів позицій Об’єднаних сил та мирного населення у районі лінії розмежування, здійснюють заходи із встановлення нових вогневих і оборонних позицій. Про це заявляэ Українська сторона СЦКК, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, 15 лютого БПЛА СММ зафіксував нові фортифікаційні укріплення поблизу Первомайського (на півдні від Донецька).

"За оцінкою, вони належать збройним формуванням Російської Федерації та були обладнані з метою скорочення відстані між передовими позиціями окупантів і Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі продовжують систематично перешкоджати діяльності міжнародних спостерігачів, забороняючи їм потрапляти на контрольовані бойовиками об’єкти і території. 

Також повідомлялося, що на Донбасі протягом минулої доби, 20 лютого, внаслідок обстрілів з боку бойовиків у районі операції Об'єднаних сил один український військовий отримав смертельне поранення.

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