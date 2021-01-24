Бойовики порушили "тишу" на Донбасі 9 разів, стріляли з гранатометів та мінометів

Протягом минулої доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Неподалік населеного пункту Гнутове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. А у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Опитного збройні формування РФ застосовували ручний протитанковий гранатомет.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 24 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, в Донецькій області Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 45 порушень режиму припинення вогню за добу 22 січня.

РБК-Україна писало, що 21 січня на Донбасі загинув український військовий.