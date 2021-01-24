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Боевики нарушили "тишину" на Донбассе 9 раз, стреляли из гранатометов и минометов

Автор: Инна Собора

В течение минувших суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку от населенного пункта Гнутово, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", враг открывал огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

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Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Опытного вооруженные формирования РФ применяли ручной противотанковый гранатомет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

От начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня за сутки 22 января.

РБК-Украина писало, что 21 января на Донбассе погиб украинский военный.

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