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Оприлюднені фото з місця обстрілу вантажівки ЗСУ на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     21.05.2020 - 16:46
Оприлюднені фото з місця обстрілу вантажівки ЗСУ на Донбасі
Фото: згоріла вантажівка ВСУ (t.me/Tsaplienko)

В результаті обстрілу один український військовий загинув, ще п'ятеро - поранені

У мережі опубліковані фото з місця обстрілу вантажівки Збройних сил України (ЗСУ) в Луганській області. В результаті атаки бойовиків один український військовий загинув, ще п'ятеро отримали поранення і травми.

Фото опублікував журналіст Андрій Цаплієнко Telegram.

За словами журналіста, вибух стався о четвертій ранку. При цьому, за однією з версій, причиною могла стати встановлена бойовиками протитанкова міна.

"У цій понівеченій машині сьогодні на Луганщині загинув наш воїн. Ще п'ятеро поранені. Потужний вибух стався о четвертій ранку. За однією з версій, терористи встановили на шляху машини протитанкову ТМ-62м. Втім, на місці вибуху є воронки і осколки від 120-мм міни. Може, обстріл? Проте, неподалік від цієї підірваної машини вчора загинув на міні командир батальйону "Луганськ-1". І вчора ж ватажок "ЛНР" Пасічник оголосив свій ультиматум Україні. Зрозуміло, на повномасштабний наступ у окупантів зараз немає сил. Але замість цього вони абсолютно здатні розгорнути проти нас війну диверсійних груп", - написав Цаплієнко.

Фото: згоріла вантажівка ВСУ (t.me/Tsaplienko)

Нагадаємо, за версією прес-центру ООС, вибух вантажівки ВСУ стався в результаті попадання міни калібру 120.

Раніше РБК-Україна писало, що ввечері, 20 травня, поблизу селища Трьохізбенка Луганській області під час бойового завдання загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов. Ще троє бійців отримали поранення. Про причини поки що офіційно не повідомляється.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Збройні сили УкраїниДонбасобстрелгрузовик
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