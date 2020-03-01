Бойовики порушують домовленості щодо розміщення техніки на Донбасі, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації фіксує порушення домовленостей щодо розміщення військової техніки на Донбасі з боку незаконних збройних формувань Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, за даними щоденного звіту ОБСЄ від 29 лютого, поблизу окупованого населеного пункту Шимшинівка зафіксовано 5 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" та 1 протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", а на навчальному полігоні поблизу Бугаївки 6 буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба" та 4 протитанкових гармати МТ-12 "Рапіра", які було розміщено з порушенням ліній відведення.

Крім того, на вищезгаданих полігонах було помічено 18 танків Т-64, 3 танки Т-72 та 9 одиниць Т-72Б, а також 2 буксируваних міномета ПМ-38, які було розміщено за лініями відведення, але за межами місць зберігання.

"Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями збройні формування РФ вкотре створюють небезпеку для цивільного населення та демонструють небажання дотримуватись мінських домовленостей", - йдеться у заяві штабу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після опівночі 1 березня проросійські бойовики з мінометів 82-го калібру, великокаліберного кулемета та автоматичного гранатомета обстріляли позиції ООС в районі населеного пункту Піски. В результаті обстрілу жоден український військовий не постраждав.