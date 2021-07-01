Бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим "тиші" за добу
За добу на Донбасі зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Біля Золотого-4 противник застосовував ручні протитанкові гранатомети.
Поблизу Новоселівки бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів, а біля Красногорівки вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
В районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Водяного окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.
За добу на Донбасі немає втрат серед українських військових.