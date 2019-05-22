Бойовики перевіряють документи на землю у жителів Донбасу

Окупаційна адміністрація на Донбасі почала перевіряти документи на нерухомість та інше майно у мирних мешканців окупованих територій. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє прес-центр Міноборони із посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що таким чином російські окупаційні адміністрації посилюють контроль за населенням тимчасово окупованої території.

"Представниками т.зв. "силових структур" окупантів розпочато перевірку громадян, які проживають у приватних оселях на наявність у них документів на право власності, у т.ч. на земельні ділянки", - цитує Міноборони дані Головного управління розвідки.

У відомстві не виключають, що таким чином бойовики намагаються виявити для подальшої т.зв. "націоналізації" будівлі та землю, власники яких виїхали на підконтрольну українській владі територію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло із посиаанням на розвідку, що російське окупаційне командування на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях посилило антиукраїнську інформаційну пропаганду. Зокрема бойовики звинувачують підрозділи Об’єднаних сил у порушенні режиму тиші та обстрілах об’єктів цивільної інфраструктури.