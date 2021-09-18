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Бойовики з початку доби один раз порушили "тишу" на Донбасі

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Донбас, Субота 18 вересня 2021 17:48
Бойовики з початку доби один раз порушили "тишу" на Донбасі Фото: бойовики з початку доби один раз порушили "тишу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 18 вересня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Про факт порушення українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що ситуація в районі ООС контролюється українськими військовими.

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