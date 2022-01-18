Ситуація на Донбасі: бойовики розпочали збори з командирами рот

З початку тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях противник розпочав збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню, повідомили у розвідці.

Водночас окупанти проводять активні агітаційні заходи серед місцевого населення з метою спонукання до проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК.