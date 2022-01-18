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Ситуація на Донбасі: бойовики розпочали збори з командирами рот

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Донбас, Вівторок 18 січня 2022 13:00
Ситуація на Донбасі: бойовики розпочали збори з командирами рот Фото: бойовики розпочали збори з командирами рот (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики на Донбасі розпочали збори з командирами рот. Водночас окупаційні адміністрації із залученням військовослужбовців окупаційних військ продовжують активні агітаційні заходи серед місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З початку тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях противник розпочав збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню, повідомили у розвідці.

Водночас окупанти проводять активні агітаційні заходи серед місцевого населення з метою спонукання до проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК.

Нагадаємо, Канада направила в Україну загін спецпризначення через російську ескалацію.

У той же момент Британія не розглядає відправку військ в Україну в разі вторгнення РФ.

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