Бойовики з мінометів обстріляли українські позиції на Донбасі

З початку середи, 8 квітня, проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

За даними оборонного відомства, одразу після опівночі російські незаконні збройні формування з мінометів 82-го калібру випустили 20 мін по позиціях українських військових в районі Павлополя. Також під мінометний обстріл 120-го калібру потрапили укріплення Об'єднаних сил поблизу Новоолександрівки, там окупанти випустили 17 мін.

Крім того, з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем було обстріляно українських військовослужбовців в районі населеного пункту Мар'їнка.

"За наявною інформацією, втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає. На всі обстріли противника, підрозділи Об’єднаних сил надали жорстку відповідь з наявних вогневих засобів", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, минулої доби окупаційні війська 10 разів порушували режим "тиші" на Донбасі. Бойовики застосовували міномети, гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю. Також було зафіксовано обстріл з допомогою безпілотника. Вчора українські військові поранили одного бойовика.