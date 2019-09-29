Бойовики застосували міномети поблизу Травневого

Від початку неділі, 29 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано мінометний обстріл українських позицій поблизу Травневого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:30 російсько-окупаційні війська 6 разів відкривали вогонь по підрозділам Об'єднаних сил. При цьому окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го та 82-го калібру після опівночі та близько 6-ї ранку були обстріляні позиції українських військових в районі населеного пункту Травневе. Мінометний обстріл супроводжувався вогнем з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також порушення режиму припинення вогню було зафіксовано на Донецькому напрямку. Бойовики з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 4 рази відкривали вогонь по підрозділам Об'єднаних сил поблизу Новотроїцького, Павлополя та Водяного.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби в Об’єднаних силах втрат немає, наші підрозділи надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 28 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти били з заборонених мінськими угодами мінометів 120-го та 82-го калібрів.Жоден український військовий вчора не постраждав.