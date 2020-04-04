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Бойовики з мінометів обстріляли сили ООС в районі Оріхового

Новини » Надзвичайні події     04.04.2020 - 15:23
Бойовики з мінометів обстріляли сили ООС в районі Оріхового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів українські військові не постраждали

З початку 4 квітня проросійські незаконні збройні формування вже тричі порушували режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними оборонного відомства, сьогодні близько 9-ї години окупанти випустили 2 міни калібру 82 мм та вели вогонь з гранатометів різних систем по позиціях Об'єднаних сил в районі Оріхового. Обстріл вівся з напрямку Золотого-5.

Крім того, о 9:20 під ворожий кулеметний обстріл потрапили українські захисники поблизу населеного пункту Славне, а через десять хвилин було обстріляно оборонців Водяного.

"За наявною інформацією, внаслідок прицільного ворожого вогню бойових втрат серед мужніх захисників України немає. Наші воїни гідно придушували ворожу збройну активність із незаборонених зразків озброєння та дали ворогу гідну відсіч", - наголосили у штабі.

Ситуація на Донбасі 4 квітня

Ситуація на Донбасі станом на 4 квітня 2020 (mil.gov.ua)

Нагадаємо, минулої доби окупаційні сили 16 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли було зафіксовано в районі Павлополя, Красногорівки, Кам’янки, Новотроїцького, Опитного, Новотошківського, Оріхового та Луганського. Українським військовим вчора вдалося ліквідувати трьох бойовиків.

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