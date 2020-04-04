Боевики из минометов обстреляли силы ООС в районе Орехово

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов украинские военные не пострадали

С начала 4 апреля пророссийские незаконные вооруженные формирования уже трижды нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, сегодня около 9 часов оккупанты выпустили 2 мины калибра 82 мм и вели огонь из гранатометов различных систем по позициям Объединенных сил в районе Орехово. Обстрел велся с направления Золотого-5.

Кроме того, в 9:20 под вражеский пулеметный обстрел попали украинские защитники вблизи населенного пункта Славное, а через десять минут были обстреляны защитники Водяного.

"По имеющейся информации, в результате прицельного вражеского огня боевых потерь среди мужественных защитников Украины нет. Наши воины достойно подавляли вражескую вооруженную активность из незапрещенных образцов вооружения и дали врагу достойный отпор", - отметили в штабе.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 4 апреля 2020 (mil.gov.ua)

Напомним, за прошедшие сутки оккупационные силы 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы были зафиксированы в районе Павлополя, Красногоровки, Каменки, Новотроицкого, Опытного, Новотошковского, Орехово и Луганского. Украинским военным вчера удалось ликвидировать трех боевиков.