Бойовики з мінометів обстріляли позиції ООС

На Донбасі з початку доби, 30 вересня, бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових, з них тричі із застосуванням мінометів. Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони України.

За повідомленням Міноборони, бойовики з 82 мм мінометів обстріляли українські позиції поблизу Водяного (9 хв), Зайцевого (10 хв), Шум (10 хв). Також з великокаліберних кулеметів, озброєння БМП і стрілецької зброї були обстріляні позиції операції Об'єднаних сил (ООС) поблизу Новотроїцького, Новомихайловки і Водяного.

Про втрати серед українських військових з початку доби не повідомляється.

Нагадаємо, за 29 вересня збройні формування Російської Федерації та їх найманці 26 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Також повідомлялося, що 28 вересня в "Луганської народній республіці" група дітей підірвався на гранаті. Інцидент стався в селі Черногоровка під час того як діти грали з вибухонебезпечним предметом. В результаті вибуху гранати поранення отримали п'ятеро дітей.