На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС, травмовано троє військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики випустили 30 хв поблизу Горіхово

Збройні формування Російської Федерації 3 травня обстріляли позиції операції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті бойові травми отримали троє українських військових. Про це йдеться в повідомленні ООС Facebook.

Повідомляється, що бойовики застосували заборонену мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, за українським військовим поблизу Горіхово були випущені 30 мін калібру 82 мм.

"Внаслідок обстрілу ворожих троє військовослужбовців збройних сил отримали бойові травми. Воїнам надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали в лікувальний заклад", - повідомили в ООС.

Підрозділи ООС використовували наявні вогневі засоби у відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті поранення отримали двоє українських військових.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики готують провокацію загострення ситуації на Донбасі у період травневих свят. Для підготовки до провокацій бойовики посилили обстріл позицій ООС.