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Бойовики з мінометів обстріляли Новомихайлівку

Новини » Надзвичайні події     22.02.2020 - 15:24
Бойовики з мінометів обстріляли Новомихайлівку
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

З початку доби втрат серед українських підрозділів немає

Проросійські бойовики на Донбасі з початку 22 лютого тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними оборонного відомства, російсько-окупаційні сили, грубо порушуючи мінські домовленості, з мінометів 120-го калібру обстріляли позиції українських військових в районі Новомихайлівки. Окупанти випустили 9 мін по підрозділах ООС.

Крім того, з протитанкових гранатометів було обстріляно українські укріплення поблизу Мар'їнки, а в районі Красногорівки російські найманці застосували ще і великокаліберні кулемети зі стрілецькою зброєю.

Зазначається, що станом на 12:00 втрат серед підрозділів Об'єднаних сил в результаті ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики сьогодні вночі здійснили спробу прорватися через лінію розмежування та вийти на позиції українських військових поблизу Новотошківського. Підрозділи Об'єднаних сил дали відсіч противнику, ліквідувавши при цьому одного бойовика.

Також РБК-Україна писало, що минулої доби, 21 лютого, в зоні проведення ООС на Донбасі один український військовий отримав поранення. Проросійські бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню, застосовуючи заборонене озброєння.

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