Бойовики обстріляли з міномета позиції ЗСУ в Новолуганському, - ООС

Бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі за добу, 7 серпня, бойовики 6 раз обстріляли позиції збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що з 7 до 18 годин російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням озброєння, забороненого мінського домовленостями.

Зокрема, бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Новозвановка, Опитне, Мар'їнка, Павлопіль і Лебединське, а в районі Новолуганського українські військові були обстріляні з 82 мм міномета.

Зазначимо, що втрат серед захисників України немає.

Нагадаємо, у районі проведення операції об'єднаних сил 6 серпня були поранені троє українських військових. Бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях військ ООС, у тому числі чотири рази з важкого озброєння. Прицільний вогонь противник вів з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з озброєння БМП.