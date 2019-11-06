ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики мінують "сіру зону" на Донбасі, - ГУР

Новини » Надзвичайні події     06.11.2019 - 13:21
Бойовики мінують "сіру зону" на Донбасі, - ГУР
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Окупанти активізували заходи з укріплення позицій

Незаконні збройні формування Російської Федерації мінують території поблизу лінії розмежування, в тому числі так звану "сіру зону" на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними Головного управління розвідки, російсько-окупаційні сили активізували заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Крім того, з початку листопада розвідка фіксує збільшення інтенсивності виконання окупантами робіт з мінування місцевості вздовж лінії зіткнення та в "сірій зоні".

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що окупаційні сили вербують для служби в незаконних збройних формуваннях громадян колишніх рядянських республік та осіб без громадянства. При цьому багато завербованих окупантами осіб мають кримінальне минуле.

Також РБК-Україна писало, що 6 листопада російські найманці продовж понад 30 хвилин обстрілювали позиції українських військових в районі населеного пункту Кримське. В результаті ворожого обстрілу жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

На Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню У РФ звільнили начальника розвідцентру з-за провалів у вербування українців, - СБУ
Новини України Донбасрозвідкамінуваннябойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся