ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Двоє людей загинули від вибухів в афганському Джелалабаді

Новость на русском →
Афганістан, Неділя 19 вересня 2021 02:55
Двоє людей загинули від вибухів в афганському Джелалабаді Фото: двоє людей загинули від вибухів в афганському Джелалабаді (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Двоє людей загинули від вибухів в афганському Джелалабаді. Також близько 20 людей поранені в результаті трьох вибухів на сході Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Представник "Талібану" сказав, що серед поранених були жінки і діти, а метою була патрульна машина.

За його словами, зараз йде розслідування, щоб встановити масштаби збитку і причину.

Ці атаки стали першими смертоносними вибухами після виходу військ США з Афганістану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Вибух Теракт
NEWS
Одеський припортовий завод зупиняє роботу
Одеський припортовий завод зупиняє роботу
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт