Двоє людей загинули від вибухів в афганському Джелалабаді
Фото: двоє людей загинули від вибухів в афганському Джелалабаді (Getty Images)
Двоє людей загинули від вибухів в афганському Джелалабаді. Також близько 20 людей поранені в результаті трьох вибухів на сході Афганістану.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.
Представник "Талібану" сказав, що серед поранених були жінки і діти, а метою була патрульна машина.
За його словами, зараз йде розслідування, щоб встановити масштаби збитку і причину.
Ці атаки стали першими смертоносними вибухами після виходу військ США з Афганістану.