Бойовики готували теракт на мирній території України, - СБУ

СБУ виявила арсенал з вибухівкою та боєприпасами бойовиків
Терористи з так званого "МДБ ДНР" планували здійснення терактів на мирній території України. У Мар'їнці українські силовики виявили та знешкодили арсенал вибухівки та боєприпасів.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Арсенал, який обладнав один з терористів, знаходився у покинутому будинку у сірій зоні на околиці Мар'їнки. У схованці правоохоронці виявили:
"Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації у мирних українських містах", - зазначили в СБУ.
Правоохоронці вилучили всі засоби ураження та направили їх на експертизу. Наразі встановлюються джерела походження зброї та вибухівки, а також обставини підготовки до терактів.
Нагадаємо, у червні СБУ затримала колишнього військовослужбовця ЗСУ, який готував серію терактів на території Луганської області.