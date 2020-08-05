ru
ua

Бойовики готували теракт на мирній території України, - СБУ

Автор: Дмитро Левицький

СБУ виявила арсенал з вибухівкою та боєприпасами бойовиків

Терористи з так званого "МДБ ДНР" планували здійснення терактів на мирній території України. У Мар'їнці українські силовики виявили та знешкодили арсенал вибухівки та боєприпасів.

Популярні новини

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Арсенал, який обладнав один з терористів, знаходився у покинутому будинку у сірій зоні на околиці Мар'їнки. У схованці правоохоронці виявили:

  • понад 5 кг тротилу та 3 кг пластиду;
  • 3 ручні протитанкові гранатомети;
  • протитанкову міну ТМ 62М;
  • 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50;
  • 12 гранат РГД-5 із запалами та 16 протипіхотних гранат РГО;
  • 3 електродетонатори;
  • гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом та понад тисячу патронів калібру 5,45 мм.

"Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації у мирних українських містах", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці вилучили всі засоби ураження та направили їх на експертизу. Наразі встановлюються джерела походження зброї та вибухівки, а також обставини підготовки до терактів.

Нагадаємо, у червні СБУ затримала колишнього військовослужбовця ЗСУ, який готував серію терактів на території Луганської області.

Прогноз погоди
► Законопроекти екологічного комітету ВР можуть використовувати для шантажу, - Магомедов ► Помер командир батальйону Української добровольчої армії
Читати всі новини