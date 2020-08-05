Боевики готовили теракт на мирной территории Украины, - СБУ

СБУ обнаружила арсенал со взрывчаткой и боеприпасами боевиков
Террористы из так называемого "МГБ ДНР" планировали осуществление терактов на мирной территории Украины. В Марьинке украинские силовики обнаружили и обезвредили арсенал взрывчатки и боеприпасов.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Арсенал, который оборудовал один из террористов, находился в заброшенном доме в серой зоне на окраине Марьинки. В тайнике правоохранители обнаружили:
"Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах", - отметили в СБУ.
Правоохранители изъяли все средства поражения и направили их на экспертизу. Устанавливаются источники происхождения оружия и взрывчатки, а также обстоятельства подготовки к терактам.
Напомним, в июне СБУ задержала бывшего военнослужащего ВСУ, который готовил серию терактов на территории Луганской области.