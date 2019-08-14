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Бойовики рік утримують у Луганську проукраїнського студента, - правозахисники

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 04:23
Бойовики рік утримують у Луганську проукраїнського студента, - правозахисники
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Русанов не включений в списки на обмін

Бойовики терористичної організації "ЛНР" майже рік незаконно утримують в полоні проукраїнського студента Сергія Русинова за звинуваченням у "створенні проукраїнської терористичної групи". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Східну правозахисну групу" в Facebook.

Наголошується, що Русинов досі не внесений до списків на обмін полоненими. Його затримали 24 серпня 2018 року в окупованому Луганську. Після чого "суд" засудив студента до шести років позбавлення волі.

За інформацією правозахисників, хлопець просто був активним користувачам в соціальних мережах і лайками підтримував проукраїнські пости.

"Закликаємо керівництво країни зажадати у НВФ "ЛНР" і "ДНР" списки громадян України, які були затримані з травня 2014 року по теперішній час з числа жителів ОРДЛО, які зараз знаходяться в місцях позбавлення волі підконтрольним НВФ "ЛНР" і "ДНР", на даний момент ніхто не знає скільки людей перебуває у в'язницях ОРДЛО підконтрольних бойовикам. Ми повинні боротися за кожного громадянина України", - йдеться в повідомленні.

Бойовики рік утримують у Луганську проукраїнського студента, - правозахисники

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську підтвердили списки для обміну.

Також повідомлялося, що була досягнута домовленість про початок правової очищення осіб, які ввійшли у списки для обміну.

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